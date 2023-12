VIDEO ja BLOGI | Kristina Kallas kinnitas, et ripakil 8 miljonit jõuab õpetajate alampalkade tõstmiseks

Peaminister Kaja Kallas rääkis, et 8 miljoni euroga oli protseduuriline segadus seoses sellega, et seda ei jõutud praegu riigieelarvesse sisse viia. „Aga oluline sõnum on siiski see, et täiendav raha on olemas ja see, kuidas ta tehniliselt vormistatud jõuab, on eraldi küsimus,“ ütles ta.

Haridusminister Kristina Kallas ütles samuti, et poliitiline kokkulepe on olemas ja see tehakse ära. „Küsimus on ainult protseduuris ja praegu otsime selleks ka lahendusi. Selgitan ära ka selle, et meedias on olnud erinevat informatsiooni – see 8 miljonit läheb õpetajate alammäära tõstmiseks, mitte diferentseerimisfondi,“ sõnas ta.

Kallase sõnul peab hakkama tegelema koolivõrgu korrastamisega. „Selleks tuleb pidada läbirääkimisi kõikide osapooltega - praegu paneme paika konsultatsioonide graafikut, et kuidas jaanuarist alustame läbirääkimistega,“ ütles ta.

Siseminister Lauri Läänemets rääkis aga, et neljapäeva hommikul said paljud koolid jälle rämpskirju pommiähvardustega, ent ohtu pole. „Tegu on järjekordse hübriidrünnakuga Balti riikide vastu. PPA andis juba eile meie haridusasutustele eelhoiatuse, et rämpskirjad võivad tagasi tulla ja lisaks sellele andsime koolidele suunised, kuidas selliste kirjade saamisel käituda ja mida teha,“ selgitas minister ja lisas, et haridusasutustele pakutakse ka kriisikoolitusi.

Valitsuses on viimasel ajal olnud pingelised ajad, nimelt leidis haridusminister 8 miljonit eurot õpetajate alampalga tõstmiseks, ent riigieelarvesse see lõpuks ei jõudnud. Eesti Päevaleht kirjutas täna, kuidas olukord ilmselt laheneb, aga koalitsioonis näitavad süüdistavad sõrmed kõigis suundades.

Õpetajad pole olukorraga rahul ja on öelnud, et streik toimub kindlalt järgmisel aastal.

Lisaks on pinged jätkuvalt ka koalitsiooni ja opositsiooni vahel – erakondade esindajad käisid kolmapäeval president Alar Karise juures ning president ütles hiljem, et ta ei pruugi tingimata kõiki usaldusküsimusega seotud seadusi välja kuulutada.

