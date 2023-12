Kreml: läänel on raskusi Ukraina finantseerimisega, mis tekitab sisevastuolusid

„Mantrad selle kohta, et Ukraina tingimusteta toetamine jätkub, ei ole uued. Aga praegu on neile tüliks finantseerimispingutused. On selge, et sellega on probleeme,“ lausus Peskov ajakirjanikele, vahendab Interfax.

Peskovi sõnul on selge, et praegu on eeskätt USA-s sisevastuolud „seoses aruteluga kümnete miljardite dollarite edasise mõttetu põletamise otstarbekuse üle Ukraina sõjakoldes“.

„Ilmselt külastavad needsamad vastuolud hiljem alles jäänud kaineid päid ka Euroopa pealinnades. Kõik räägivad sellest, et see sõda tuleb lõpetada, aga nad tahaksid selle lõpetada Venemaa lüüasaamisega. Aga see, mis toimub lahinguväljal, räägib just selle võimatusest ja pigem vastupidise vältimatusest,“ lisas Peskov.

„Ühelt poolt räägivad nad, et tahaksid, et see sõda lõpeks, ja teiselt poolt, visates seda raha sõjakoldesse, pikendavad nad seda,“ ütles Peskov.

„Mis puudutab Venemaad, siis meie oleme korduvalt igasugusel tasemel, kaasa arvatud kõrgeimal, öelnud, et meie jaoks on peamine saavutada seatud eesmärgid. Eelistatav on saavutada need poliitilis-diplomaatiliste vahenditega. Kõik võimalikud katsed seda teha võeti ette enne [2022. aasta] 24. veebruari. Aga kui kõik need katsed tagasi lükati, jäid alles ka praegu jätkuva sõjalise erioperatsiooni meetodid,“ teatas Peskov.