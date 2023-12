Kristina Kallas: Reformierakonna väide on vale ja see on rünnak minu vastu. Kokkulepe oli olemas

„Reformierakonna väide, et mul ei olnud kokkulepet selle 8 miljoni osas, on vale. Lihtsalt rünnak minu vastu,“ ütles Kristina Kallas . Tema sõnul oli kokkulepe olemas ja vastav sidevahendite teel peetav valitsuse istung koos rahandusminister Mart Võrklaevaga ette valmistatud.

„Siis toimus arusaamatu vestlus [peaministri büroojuhataja] Gerrit Mäesalu ja [sotsiaaldemokraatide esimehe] Lauri Läänemetsa vahel, mille tulemusel Gerrit tühistas istungi,“ kirjeldas haridus- ja teadusminister. „Seda telefonivestluse tagajärge on tulnud klaarida nüüd mitu päeva. Nii kergekäeliselt ei saa asju tühistada, kui on teada, et tegemist on ajakriitilise asjaga,“ lisas Kallas.