OTSEBLOGI | FSB teatas, et vahistas Baikali-Amuuri raudteel rongid õhku lasknud Valgevene kodaniku

FSB teatas, et vahistatult saadi ülestunnistavad ütlused selle kohta, et ta võttis 1981. aastal sündinud Leedus elava ja Ukraina eriteenistuste kontrolli all tegutsenud Valgevene kodaniku ülesandel peidikust kaheksa lõhkeseadeldist, viis need isikliku autoga Burjaatiasse ja kinnitas rongide tsisternvagunite külge.