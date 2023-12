Peaminister Kallas on kasutanud eralennukit ligi 900 000 euro eest

Valitsuse meedianõunik Helen Uldrich ütles ERR-ile , et kokku on Eesti riik tasunud tellimuslendude eest kolme aasta jooksul 467 706 eurot ning Euroopa Liit 422 189 eurot.

„15 korral on toimunud tellimuslennud Euroopa Liidu ülemkogu kohtumistele ning need kulud tasub suures osas Euroopa Liidu Nõukogu sekretariaat, kuna ülemkogu kohtumiste lõpuajad ja kestvus on ettenägematud. Ligi kolme aasta vältel on olnud vajalik kasutada muudel juhtudel tellimuslendu kokku 13 korral ning enamik neist on toimunud tingituna erakorralisest välispoliitika- ja julgeolekuolukorrast,“ rääkis Uldrich.