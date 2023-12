USA senat valmistub Ukraina abipaketi hääletuse läbikukkumiseks

Eelnõu on takerdunud piiriturvalisuse üle peetavatesse läbirääkimistesse ja vabariiklastest seadusandjate kasvava vastumeelsuse tõttu Ukraina sõjale märkimisväärsete kulutuste tegemisel. Vabariiklastest seadusandjad nõuavad abi andmise tingimusena poliitiliste muudatuste tegemist, et peatada sisserändajate voog USA-Mehhiko piiril.

Vabariiklased ütlesid teisipäeval, et eeldavad, et hääletus kukub läbi. Senati vähemuse juht Mitch McConnell julgustab oma liikmeid protseduurilist ettepanekut tagasi hääletama.

Pentagoni pressisekretär Pat Ryder ütles teisipäeval, et USA sõjaliste varude täiendamiseks Ukrainasse saadetavate relvade ja varustuse jaoks on jäänud umbes 1,1 miljardit dollarit. Ta lisas, et umbes 4,8 miljardi dollari suurune väljamakseõigus on veel saadaval.