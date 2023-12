Poola veoautode blokaad hoiab kinni heategevusorganisatsioonide sõjalist abi Ukrainale

6. novembril alanud Poola-Ukraina piiripunktides toimuvate protestide tõttu on juba nädalaid kaubavedu pea seiskunud. Slovakkia alustas sarnast blokaadi 1. detsembril.

Meeleavaldajad väidavad, et lubavad humanitaar- ja sõjalist abi läbi, kuid paljud Ukrainat toetavad organisatsioonid transpordivad ressursse kommertsveokitel, mis blokaadist läbi ei pääse.

Sõjaväe toetumine vabatahtlike ja heategevusorganisatsioonide varudele on sõjaaja saladus, kuid sõdurid on varasemates vestlustes Reutersiga öelnud, et annetused moodustavad olulise osa teatud tüüpi varustusest.

Ukraina suurima sõjalise abi heategevusorganisatsiooni Come Back Alive juht Taras Chmut ütles, et tema grupi hangitud kümned öövaatlusseadmed ja pikapid ning sajad droonid olid mitmeks nädalaks piirile kinni jäänud.

„See pole hea, sest need on seotud projektide, ajastuste ja tähtaegadega. Asjad saavad korda, kuid see on aeglasem kui varem,“ ütles ta Reutersile. Ta lisas, et organisatsioon üritab Poola võimudega kokkuleppele jõuda, et võimaldada nende abi jõudmine Ukrainasse.

„Kõik pikapid tulevad välismaalt, öövaatlusseadmed tulevad kõik välismaalt. Droonid tulevad üldiselt välismaalt ja see aeglustab meie tööd,“ nentis ta.

Piiriprotestid mõjutavad sõjavarustuse tootjaid, ütles Viktor Dolhopiatov, kes juhib mittetulunduslikku ettevõtet Engineering Corps, mis toodab Ukraina relvajõududes kasutatavat varustust. „Kui blokaad jätkub, võib see muutuda suureks probleemiks ja on juba muutumas,“ ütles ta.

Ta lisas: „Olen veendunud, et suur hulk kaitseprojektidega tegelevatele erasektori ettevõtetele minevatest osadest seisab praegu kahjuks piiril.“

Üks osa probleemist seisnes Dolhopiatovi sõnul selles, et odavaim viis kauba Poolast väljasaatmiseks on vedada neid koos teiste veostega suurtes veoautodes. See suurendab tõenäosust, et kaubad jäävad pikaks ajaks seisma.