Veerand Eestit hõlmav Euroopa kultuuripealinna tiitliaasta saab alguse suure Tartus peetava avatseremooniaga

Kultuuripealinna avatseremoonia lava on Emajõe kaldapealne, mis jääb Tartu maamärkide Kaarsilla ja Rahu silla vahelisele alale. Lisaks kasutatakse lavana veel 35 meetri pikkust ehk suurimat Eesti sisevetel seilavat jõepraami Koit. Publik saab jälgida etendust Vabaduse puiestee poolsel kaldal selleks loodud alal. Laval toimuvat aitavad publikule lähemale tuua suured ekraanid.

„Igal aastal valitud Euroopa kultuuripealinnade traditsiooniliste avatseremooniate eeskuju on justkui olümpiamängude avamine – talvise Emajõe kallastel lahti rulluv etteaste on mastaapselt vaatemänguline kontsertetendus,“ rääkis Tartu 2024 loovjuht Kati Torp.

Avatseremoonia etendusele on loonud heliteoseid tuntud Eesti artistid. Uusi teoseid koos juba kuulsate lugudega esitavad Trad.Attack! ja Sander Mölder. Filmiliku muusikapaleti on avatseremoonia jaoks kokku traageldanud Liina Sumera ja oluline roll helimustrite loomises on Elleri sümfonietil dirigent Andres Kaljuste juhatamisel.