Kui opositsioonierakondi tulid täna Kadriorgu esindama parteide juhid, siis koalitsiooni poolelt rääkisid Karisega fraktsioonide esimehed. Keldo selgitas, et Reformierakonna juht Kaja Kallas suhtleb presidendiga jooksvalt kogu aeg. „Eks põhiliselt on teema riigikogu töövõimes,“ põhjendas Keldo.

Keldo sõnul läks ta täna eelkõige presidendi mõtteid kuulama. „President väljendas muret, et riigikogu ju sisuliselt ei tööta, et millise mulje see ühiskonnale jätab,“ rääkis Keldo, lisades, et on Karisega nõus.