Külm ilm ajas Elroni rongidel küttesüsteemid rikki. Tänahommikuses Tartu-Tallinna rongis tuli jope selga jätta

„Tänahommikune Tartu-Tallinna rong vist sõidab ka kliimakonverentsile. Nii jäises vagunis ei olegi kunagi varem olnud. Piletimüüja hõigub aeg-ajalt sisenejatele, et need jopet maha ei võtaks,“ kirjeldas Liis (täisnimi toimetusele teada - toim) täna hommikul. Reisijad said teada, et küttesüsteem läks rikki juba eile õhtul, kui rong Tallinnast Tartusse jõudis, kuid seda ei saanud parandada. „Sõidamegi külmetades edasi. Aga see pole ju teenus, mida ma ootasin piletit ostes! Ei tea, kas on põhjust kellelegi kurta või tutvustada uudset kontseptsiooni pool-piletiraha-tagasi vms.“

Elroni kommunikatsioonijuht Kristo Mäe nentis, et külm ilm ajas tõesti rikki Tallinna-Tartu ja veel mitme teise rongi küttesüsteemid. „Näiteks tänahommikusel Tallinna-Narva rongil (reis 220) külmusid kompressorite kuivatid, kuid tehnikud ja rongijuht said Rakveres olukorra lahendatud ja rong teekonda jätkata. Küll hilines rong seetõttu Narva jõudmisel ja sealt ka tagasi Tallinna poole väljumisel. Eile ja täna on mõnel rongil esinenud häireid ka küttesüsteemides. Tõrkeid on esinenud neljal-viiel rongil, aga mitte kogu rongi ulatuses, vaid ühes või kahes vagunis,“ seletas Mäe. Arvestades seda, et Elronil on päevas üle 200 väljumise, on külmaga seotud rikkeid õnneks vähe.