Kõik kandidaadid ütlesid, et on selle väitega kas täiesti nõus või nõus.

„Soome on NATO liikmena võtnud omale kohustuse alliansi ühiskaitse ja põhimõtte ees, et rünnak liitlaste vastu on rünnak kõigi vastu. NATO ühiskaitse toetub 5. artiklile ehk niinimetatud musketäriparagrahvile „üks kõigi ja kõik ühe eest“,“ ütles keskerakonna kandidaat Olli Rehn.