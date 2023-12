Riiklik lepitaja lõpetas täna üldhariduskoolide õpetajate palgatüli eriarvamuste protokolliga, mis tähendab, et õpetajad võivad streikida. EHL-i volikogu koguneb järgmisel nädalal, et paika panna, millal streik toimub.

„Streik kindlasti ei toimu sel aastal, sest kui homme streigi välja kuulutaksime, siis kõige varem saaks see toimuda 21. detsembril, mis on vaheaja esimene päev,“ ütles Voltri ja lisas, et selgust oodatakse ka õpetajatele leitud 8 miljoni lisaraha osas, mis riigieelarvesse lõpuks siiski ei jõudnud. „Ma ei tea, miks ei jõudnud – kas see oli teadlik hämamine ja õpetajate lollitamine või mis, praegu ei tea. Võib-olla järgmiseks teisipäevaks on midagi selgemat ja nende asjade edasisest käigust sõltub, kui suurelt ja millal me streigime.“