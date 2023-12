Täna on riigieelarve eelnõu riigikogu päevakorras. Seda kaheksat miljonit eurot seal pole. „Sest haridusminister ei ole seda koalitsioonipartneritega kooskõlastanud,“ nentis Kaja Kallas. Ta ütles, et küsimust arutati sel nädalal valitsuse elektroonilisel istungil. „Sotsid olid vastu,“ lausus Kallas ja lisas, et nemad oleks tahtnud veel suuremat lisarahastust.