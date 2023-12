Helme sõnul arutati Karisega, kuidas edasi minna ja kompromissikohta leida. „Mina käisin omalt poolt üle selle probleemi, et osad usaldusega seotud eelnõud ei ole tegelikult eelarvega seotud, või kui on, siis mõnetuhande eurose eelarve mõjuga,“ märkis Helme.

Teise vestluspunktina tõi ta välja, et lõivusid ja trahve tõstetakse paar nädalat enne seda, kui nad kehtima peaksid hakkama. „Minu arust on nende väljakuulutamisel põhiseaduslik probleem,“ rõhutas Helme. Ta lisas, et rääkis presidendiga ka alternatiivse valitsuse ja erakorraliste valimiste võimalusest.