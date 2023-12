Kõlvart nentis kohtumise järel, et talle tundub, et praegune ummikseis riigikogus on tingitud sellest, et keegi ei soovi esimest sammu vastu tulla. „Opositsioon nõuab peaministri tagasiastumist, nõuab ka Keskerakond. Aga see ei tähenda, et riik tuleks seisma panna,“ märkis ta.