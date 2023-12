Biden ütles, et ei saa lasta Trumpil võita, Trumpi sõnul ei suuda aga Biden kampaaniat füüsiliselt läbi teha

Biden ütles, et osa tema motivatsioonist teiseks ametiajaks kandideerimiseks on Trumpi võidu ärahoidmine, vahendab BBC News.

Trump ütles aga Fox Newsi korraldatud üritusel, et tema arvates on Biden kandideerimise jaoks liiga vana ja vilets.

Trump on vabariiklaste presidendikandidaadiks pürgijate hulgas toetuse poolest teistest kaugel ees, kuigi tema üle on käimas neli kriminaaljuurdlust. Biden on ametis oleva presidendina demokraatide eeldatav kandidaat.