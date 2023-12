Erakondade reitingud: EKRE toetus nädalaga langes, Reformierakonna langus peatus

Jätkuvalt tõusvas trendis liikuva Isamaa toetus on kõrgeimal tasemel alates 2019. aasta algusest, kuid tõusutrend on viimastel nädalatel selgelt aeglustunud. Teisel kohal oleva EKRE toetus langes nädalaga 1,1 protsendipunkti võrra ning vahe Isamaaga on nüüd 6,5 protsendipunkti. Reformierakonna toetus nädalaga ei muutunud ning hetkel on peaministripartei toetus stabiliseerunud. EKRE-st jääb Reformierakond 3,7 protsendipunkti kaugusele.