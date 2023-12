Politsei määras viiele Palestiina toetusmeeleavaldusel osalejale rahatrahvi

„Kõik juhtumid olid seotud loosungi või sõnastusega „From the river to the sea, Palestina will be free“ (eesti keeles „Jõest mereni, Palestiina saab vabaks“),“ ütles Põhja prefektuuri operatiivjuht Madis Allak toona. „See sõnum on tõlgendatav inimsusevastase kuriteo sümboli avaliku eksponeerimisega, kuna sellega nõutakse Iisraeli riigi eksistentsi lõpetamist.“