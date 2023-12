Uus-Meremaal protestisid tuhanded maoorid uue valitsuse poliitika vastu

„Me ei nõustu sellega, et oleme teisejärgulised kodanikud ja oleme selle valitsuse poolt taandatud tahaplaanile,“ ütles Te Pāti Māori kaasliider Debbie Ngarewa-Packer The Guardianile pärast protesti Wellingtonis.

Ta lisas, et põlisrahvas on „äärmiselt mures“ selle valitsuse ja nende poliitika pärast. Ta nimetas Waitangi lepingut maooridele kasu toonud poliitikate aluseks.

New Plymouthi linnas meeleavaldusi korraldanud Melody Te Patu Wilkie ütles, et kõik, mis nad on palunud pööratakse tagasi ning nad on sunnitud uuesti alustama. Ta eeldas, et kohale tuleb 40 meeleavaldajat, kuid tegelikkuses ulatus meeleavaldajate arv umbes 400-ni.