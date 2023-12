Indoneesia vulkaanipurske tõttu hukkunute arv kasvas 22-ni

Täna jätkusid pärast ohutuskaalutlustel tehtud pausi kümne kadunud matkaja otsingud. Ametiisikud teatasid, et üheksa surnukeha leiti pärastlõunal. Üks inimene on endiselt kadunud, vahendab BBC News.

Sagedased pursked on päästetöid takistanud. Marapi jälgimisposti juht Ahmad Rifandi ütles AFP-le, et ainuüksi täna on registreeritud viis purset.

„Marapi on endiselt väga aktiivne. Me ei näe samba kõrgust, sest see on pilvekatte all,“ ütles Rifandi.