Senati demokraatide ehk enamuse liider Chuck Schumer tegi Zelenskõi esinemise teatavaks pärast seda, kui Valge Maja saatis eile tungiva hoiatuse, et Ukraina sõjategevus võib ilma USA sõjalise ja majandusliku toetuseta seisma jääda, vahendab Associated Press.

Schumer ütles, et administratsioon kutsus Zelenskõi senaatoritele esinema, et nad võiksid kuulda otse temalt, mis kaalul on. Briifingul esinevad ka USA välisminister Antony Blinken, kaitseminister Lloyd Austin ja rahvusliku julgeoleku tippametnikud.