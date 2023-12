VIDEO | Kultuuriprogrammi võib tutvustada ka saunalinas: Eesti suursaadik tegi Londonis „saunadiplomaatiat“

Möödunud kolmapäeval olid Eesti Vabariigi Suursaatkonna uksed Londonis valla, kõlas akordionimäng ja löödi kokku šampuseklaase. Tartu 2024 delegatsioon oli saabunud, et tutvustada oma kultuuriprogrammi paarikümne pealisele seltskonnale, kelle sekka jagus reisikorraldajaid ja -ajakirjanikke, aga ka Briti saunaühingu esindajaid.

Viimaste rõõmuks ja kogu õhtu tipphetkeks oli valla ka poolteist aastat varem saatkonna aeda paigaldatud iglusauna uks. Ja seda mitte pelgalt selleks, et uudistav seltskond saaks viivuks sisse piiluda. Suursaadik Viljar Lubi - ise põline tartlane! - haaras pärast presentatsiooni õlle näppu ning näitas ette, et täna läheb leili võtmiseks.

„Ma arvan, et saun on Suurbritannias kasvamas väga suureks teemaks, see on hakanud brittidele rohkem meeldima. Nad tunnevad, et see on ka osa nende kultuurist - see meenutab neile aegu, mil viikingid veel siin saarel tegusid tegid. Nii et me oleme viljakal pinnasel!“ räägib Eesti suursaadik Ühendkuningriigis Viljar Lubi.

Suursaadik kiidab Tartu 2024 saunapeo mõtet ning kinnitab, et tema hinnangul on saunalava vägagi efektiivne paik päris poliitika ära tegemiseks. Ta räägib tõsise näoga „saunadiplomaatiast“.

„Minu lihtne sõnum on see, et saunas läbirääkimine - nii heas kui halvas - on alati selline, kus inimesed on võrdsed. Pole ühtegi peidetud relva, ei ole ühtegi peidetud agendat. Tänu sellele oleme ka [eestlastena] aastasadu arvanud, et saunapoliitika on see kõige õigem poliitika!“

Kas see tähendab, et suursaadikul on ka mõni tähtis otsus saunas sündinud?

„On ikka! Kui mõelda, et Eesti ja Suurbritannia vahel on väga tihe kaitsekoostöö ja briti sõdurid on praegugi Tapal, valmis meie iseseisvust kaitsma, kui selleks vajadus on... Ka siin saunas on olnud väga kõrgeid kaitseministeeriumi ametnikke ja poliitikuid, kellega sel teemal oleme arutanud, jah.“

Britid otsivad oma saunakultuuri „Suurbritannias on sauna vastu hetkel suur huvi!“ kinnitab Briti saunaühingu liige, Soome juurtega britt Mika Meskanen. „Algne huvi tekkis kindlasti tervise-eeliste mõistmisest, kuid nüüd hakkab sinna lisanduma kultuur.“ Meskaneni sõnul on Briti saunakultuur veel lapsekingades, kuna brittidel pole sarnast saunatraditsiooni, nagu on Eestis või Soomes. Kuid saadakse aru, et saunaskäik peaks olema enamat, kui lihtsalt tervendav. „Inimesed ehitavad saunaskäimise ümber oma tähendust. Luuakse igasugu üritusi - näiteks, et enne on joogaüritus, pärast mida minnakse koos sauna. Toimub vaimse tervise üritusi, kus saunas käiakse koos rääkimas. Isegi performance- või kunstietendusi tehakse saunades. Selles valdkonnas on hetkel palju loovust ja huvitav saab olema näha, kuhu see jõuab.“ Briti saunaühing on ligi 150-liikmeline MTÜ, mille eesmärk on tõsta kohalike teadlikkust saunaskäimise traditsioonide, viiside, ohutuse jms kohta.

Kust tuli idee, et tutvustada Tartu 2024 programmi Londonis läbi sauna?