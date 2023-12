KUULA SAADET | Igor Kotjuh: ma ei saa väsida, sest ukrainlaste pisarad ei kuiva

Vene-Ukraina sõda puudutab Igor Kotjuhi väga lähedalt, sest tal on ka Ukraina juuri. Sõja alguse poeetilise päeviku leiab luulekogust „Sireenid ja sähvatused“, see on aus ja valus lugemine.

Mida võiks Eesti riik teha, et kirjanikel läheks paremini? Kuidas peaks oma koha leidma eestivene kirjanik? Mis on integratsioon ja kuidas võiks see üldse käia? Miks tunneb peagi doktorikraadi kaitsev tunnustatud ja produktiivne kirjanik vaatamata kirjanikupalgale, et Eesti riik temast ei hooli?