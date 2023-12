VIDEO ja BLOGI | PISA tulemused: Eesti lapsed on Euroopas matemaatikas, lugemises ja loodusteadustes esikohal

Haridusminister Kristina Kallas rääkis, kuidas Euroopa võrdluses on Eesti jätkuvalt tipus. „Matemaatikas jagame 1.-2. kohta Šveitsiga. Lugemises jagame samuti 1.-2. kohta Iirimaaga ja loodusteadustes on esimene koht Eesti õpilastel,“ tutvustas ta uuringu tulemusi. Samas tõdes ta, et võrreldes 2018. aasta tulemustega on kõik riigid punktivõrdluses langenud, ent Eesti langus oli väiksem ja see näitab, et haridusvaldkond suutis koroonapandeemia ajal hästi kohaneda.

Eesti õpilased on teadmiste ja oskuste poolest tipus koos Aasia riikidega. „Maailma võrdluses oleme matemaatikas 7.-8. kohal, lugemises 2.-9. kohal ja loodusteadustes 4.-8. kohal. Eesti on esimene riik, mis järgneb Aasia riikidele,“ rääkis Kallas.

Lisaks küsiti PISA uuringus õpilastelt nende rahulolu elu ja kooliga seoses. Tulemused näitasid, et Eesti õpilased on valdavalt rahul ning tunnevad end koolis turvaliselt. Poistel on rahulolu kõrgem kui tüdrukutel ja eestikeelse õppekeelega koolide õpilaste rahulolu on kõrgem kui venekeelsete koolide õpilastel.

Samuti usuvad uuringu andmetel Eesti õpilased seda, et intellektuaalsed võimed on inimeste endi teha ehk tuleb ise pingutada, et häid tulemusi saada. „Nad on ka ennastjuhtivad ehk tunnevad, et oskavad ise õppimisprotsessi kujundada ning tunnevad vastutust oma tulemuste eest,“ märkis Kallas.

Hariduslik ebavõrdsus on kasvanud

Samas tõi uuring välja ka kitsaskohti. Kallase sõnul on üks murekoht, et kvalifitseeritud õpetajate puudus on kasvanud. Lisaks on suurenenud hariduslik ebavõrdsus, mida mõjutab sotsiaalmajanduslik taust. „Need, kes sooritasid näiteks matemaatikas kõrgemad tulemused, siis nende tausta mõju pole väga muutunud. Aga need, kes said madalamad tulemused, nendel on sotsiaalmajandusliku tausta mõju kasvanud,“ rääkis ta.