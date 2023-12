Sellal kui nii võimu- kui ka opositsiooniparteisid vaevad mitmesugused mured, mõnuleb Isamaa Urmas Reinsalu juhtimisel nagu või sees. Reiting on kerkinud justkui pärmi peal, Reinsalu on igas pulmas pruut ja igal matusel kadunuke. Ainult et... valimisteni on aega rohkem kui kolm aastat. Mida kõige selle kaelasadanud õnnega peale hakata? Reinsalu annab aru teisipäeval kell 13.30 algavas saates.