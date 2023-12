Käisite täna presidendi juures vaibal. Ma loodan, et te saite korraliku peapesu, sest teie ju selle riigikogus käimas oleva jama välja mõtlesite?

Minu diagnoos ühtis presidendi hoiakuga. Eesti poliitika on ummikseisus. Vastasseis parlamendis viitab laiemale poliitilisele kriisile ühiskonnas. Käimas on usalduskriis, valitsuse toetus on poole aastaga erakordselt palju kukkunud. Katkenud on valitsuse kahekõne ühiskonnaga ja see on väga tõsine probleem.