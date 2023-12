Täna on vabatahtlike päev. Aasta abipolitseinik: tunnen, et teisi inimesi aidates laen enda akusid

Miks otsustasid abipolitseinikuks hakata?

Milline oli sinu teekond vormikandjaks saamisel?

Milline on olnud seni kõige meeldejäävam vahetus?

Ilmselt ei ole ma erand, kui ütlen, et seni kõige meeldejäävam on olnud esimene väljakutse, kus puutusin kokku surnukehaga. Tulekahju väljakutse, kus vanem mees oli ilmselt sigaret suus magama jäänud. Sündmuskohale sõites olin igasuguse eelarvamuseta – ei tundnud hirmu, küll aga põnevust, et töö toob midagi uut. Politseiametnik kõrvalistmelt veel küsis, kas olen varem mõnel sellisel väljakutsel käinud. Vastasin, et see mul selline esimene. Politseinik veel imestas, et kuidas nii ja sõnas, et no siis saad peagi suitsusingi lõhna tunda.

Sündmuskohale jõudes kehtestasime perimeetri, et kõrvalised õnnetuspaika ei rikuks enne, kui uurimiseks vajaminevad tõendid on koos. Politseinik hakkas agaralt pabereid täitma ja nagu muuseas ütles, et mine tee sa laibast pildid ära. Turtsatasin naerma, vaatasin siis teda suurte silmadega, et ongi tõsi taga ja mõtlesin kiirelt, et „Okei, töö vajab tegemist.“ Pildid said tehtud ja mõistsin, et selliseid olukordi lihtsalt ei saa ega tohi üle mõelda. Surm, mistahes põhjusel, on mõistagi äärmiselt traagiline. Politseitöös on selliseid väljakutseid aga üksjagu ja sa lihtsalt ei saa seda tööd läbipõlemata teha, kui kõike hinge võtad.