FOTO | Tuntud Vene propagandist poseerib Facebookis Tallinna linnapeaga. Kõlvart: ma andsin talle intervjuu!

Aastaid kaitsepolitsei huviorbiiti kuulunud Bessedin lisas postitusse kaheksa fotot ning kirjutas juurde, et jõuluaeg on ametlikult alanud. Ühelt fotolt paistab, kuidas Bessedin midagi Kõlvartile jutustab ning too keskendunud ilmel kuulab.

Linnapea Mihhail Kõlvart ütles täna õhtul Delfile, et kuigi fotolt jääb teistsugune mulje, ei ajanud ta Bessediniga mingit juttu. „Ma mäletan, et minu käest võeti eile Raekoja platsil intervjuu,“ ütles Kõlvart Delfile.

„Ma mäletan, et olid kaamerad, üks oli Tallinna Televisioon ja teine... mis ta oli, TVN...“ rääkis Kõlvart, märkides, et need intervjuud peaks juba ka avaldatud olema. Linnapea sõnul oli intervjuude teemaks esimene advent.

Tallinna linnavolikogu opositsioonisaadik, Isamaa fraktsiooni esimees Karl Sander Kase esitas Facebookis samuti mureliku küsimuse, mida teeb Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart koos kaitsepolitsei aastaraamatu „püsikunde“ Oleg Bessediniga.

„Aga see oli ju kõik seal Raekoja platsil ja jõulukuuse juures...“ osutas Kõlvart ja andis mõista, et ei näe Bessediniga vestlemises probleemi. „Selles mõttes, et see on natuke imelik küsimus,“ arvas ta.

Tuntud nimi kapo aastaraamatus

Oleg Bessedin on Vene propagandistina mitmeid kordi kaitsepolitsei aastaraamatusse sattunud. Ta on töötanud mitme Vene propagandakanali heaks ning avaldanud muuhulgas soovi, et vene keelest peaks saama Eesti teine riigikeel.

2010. aastal märkis kapo oma aastaraamatus, et Bessedin on üks neist, kes Venemaa telekanaleid nende propagandatöös igapidi abistavad.

„Üks peamisi selliseid kaastöötajaid on Tallinnas tegutsev ärimees Oleg Bessedin, kes enda sõnul esindab Eestis telekanaleid ORT, RTR, Zvezda, REN TV ja Peterburi 5. Kanal. Põhitegevusena toodab Bessedin oma vanematele kuuluvas firmas telekanalit TVN, mida on võimalik vaadata mitmes Eesti telelevi paketis,“ märkis kaitsepolitsei. „Bessedin suhtleb tihedalt Eesti suhtes äärmiselt tendentslike kajastustega esinenud Venemaa ajakirjanikega ning osutab neile kaasabi alates logistikast ja kontaktide leidmisest kuni operaatori ülesannete täitmiseni.“