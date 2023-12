Haridusminister Kristina Kallas kinnitas, et õpetajate alampalk tõuseb 3,1 protsenti. Ehkki haridustöötajate soov oli, et alampalga tõus oleks vähemalt viis protsenti, tunnistas Kallas, et selleks vaja minevat 10 miljonit lisaraha ei ole valitsusel lihtsalt kuskilt võtta.