Kokkulepet ei sünnigi? Võrklaev: õpetajate alampalk tõuseb kolme protsendi võrra

Eesti Haridustöötajate Liidujuht Reemo Voltri sõnas möödunud nädalal, et liit soovib praktiliselt kogu raha suunata töötasu alammäära tõstmisesse. Õpetajad nõuavad vähemalt viieprotsendilist palgatõusu, ent praegu näib, et kokkulepet ei sünni.

„Iga lisamiljon riigieelarves tähendab maksutõusu,“ kommenteeris Võrklaev õpetajate soovi. „Eesti inimesed on aga väljendanud, et maksutõusude limiit on suuresti täis. Kui me mõne lisakulu võtame, siis me ei saa seda võtta teadmisega, et võtame selleks laenu,“ sõnas Võrklaev.