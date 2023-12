56% Eesti inimestest plaanib tänavu jõuludel väiksema eelarvega hakkama saada

Samas selgus küsitlusest, et inimesed väga pikalt oma oste ette ei planeeri, sest pühadega seonduvaid kulutusi kavatseb hajutada pikema perioodi peale vaid 13% vastanutest.

Kuidas siis ikkagi väiksemate vahenditega hakkama saada, nii et pühade ajal eriline jõulutunne tulemata ei jääks? Prisma töötajad jagasid kasulikke nippe, kuidas eelarve jõulude ajal kontrolli all hoida.

Säilita fookus ja naudi päriselt

Kuna jõulude ajal on palju sagimist ja sündmusi, siis kategooriagruppide juht Merit soovitas teha vaid neid asju, mida päriselt soovitakse. „Kui lihtsalt tähistamise vooluga kaasa minna, siis lõpuks võib tähelepanu nii hajutatud olla, et mingit emotsiooni peale väsimuse polegi. Püüda tervele suguvõsale kingitusi kokku koguda ja neid paari päeva jooksul laiali jagada ei ole arvatavasti kuigi nauditav. Tegevused ja kulud, mis on läbi mõeldud, toovad emotsiooni ja rahulolu, mitte lihtsalt augu rahakotti,“ kinnitas ta.