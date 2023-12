Soome kohus määras trahvi Vene saatkonda sõimukirju saatnud politseinikule

Kohus põhjendas otsust sellega, et kasutades @poliisi.fi lõpuga aadressi tekib kirja saajal mulje, et kiri on saadetud politsei poolt, mitte eraisiku poolt.

Kolmandas süüdistuspunktis mõistis kohus Littuneni õigeks. Nimelt avaldas ta Facebooki grupis Puskaradio Kuopio oma nime all postituse, milles vihjas, et Vene Föderatsiooni president tuleks elimineerida, ja sõimas labaste väljenditega Soome riikliku taseme otsustajaid.

Kohus leidis, et need Facebooki postitused ei ohustanud politsei ülesannete asjakohast täitmist, sest seisukohad olid esitatud eraisikuna, Littuneni positsioon politseiorganisatsioonis on madal, poliitilise arutelu piiramisele on asetatud kõrge läbi ja arvestati ka asjaolusid, mille juures need postitused olid avaldatud.