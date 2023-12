Pole selge, kuidas Maduro kavatseb referendumi tulemusi ellu viima hakata. Guyana peab aga referendumit sammuks annekteerimise suunas ja riigis valitsevad ärevad meeleolud, vahendab Associated Press.

Venezuela valimisnõukogu väitis, et on ära lugenud üle 10,5 miljoni hääle, kuigi valimisjaoskondades oli viiele küsimusele vastamas näha vähe inimesi. Valimisnõukogu ei selgitanud, kas see häälte arv tähendab valijaid või kõigile küsimustele antud vastuseid.