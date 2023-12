Iisrael on tunnistanud mõned pantvangid vangistuses surnuteks

Pärast relvarahu lõppemist on Iisrael kuulutanud vangistuses surnuks seitse tsiviilisikut ja Iisraeli kaitseväe koloneli. Iisraeli andmetel on Gaza sektoris endiselt 137 pantvangi, kelle seisund ei ole alati teada.

Hamas ei ole neid andmeid kinnitanud. Varem on Hamas teatanud, et kümned pantvangid on hukkunud Iisraeli õhurünnakutes, on ähvardanud tappa pantvangid ise ja väitnud, et osa pantvange on teiste palestiina relvarühmituste käes.