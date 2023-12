Ukraina sõdur Dnepri idakaldast: pääsesin põrgust, aga järgmine rotatsioon ootab ees

„Kogu jõeületus on pideva tule all. Ma olen näinud, kuidas paadid minu kamraadidega lihtsalt kaovad pärast tabamust vette, kaovad igaveseks Dnepri jõkke.

Me peame kõike kaasa vedama – generaatoreid, kütust ja toitu. Kui luuakse sillapea, on vaja kõike ja palju, aga sellesse piirkonda ei olnud varustamist plaanitud.

Me arvasime, et kui me oleme sinna jõudnud, vaenlane põgeneb ja me transpordime siis rahulikult sinna kõik, mida vaja, aga see ei tulnud nii välja.

Kui me idakaldale saabusime, oli vaenlane ootel. Venelased, keda me suutsime kinni võtta, ütlesid, et nende väed said dessandi kohta vihje, nii et kui me sinna jõudsime, teadsid nad täpselt, kust meid leida. Nad saatsid meie vastu kõik – suurtükiväe, miinipildujad ja leegiheitjasüsteemid. Ma arvasin, et ma ei saa kunagi minema.“

Mõnisada merejalaväelast on siiski suutnud sisse kaevuda, millele aitas osaliselt kaasa Ukraina suurtükituli kõrgemal asuvalt läänekaldalt.

Ukraina relvajõudude kindralstaap teatas eile, et Ukraina väed hoiavad Dnepri idakaldal positsioone ja annavad tulelööke vaenlase tagalale. Kõnealuse sõduri jutt maalib aga olukorrast sünge pildi.

„Iga päev istusime me metsas tule all. Me olime lõksus – teed ja rajad olid kõik mineeritud. Venelased ei suuda kõike kontrollida ja me kasutasime seda ära. Aga nende droonid sumisevad kogu aeg õhus ja on valmis lööki andma kohe, kui näevad liikumist.

Kõige nõrgem lüli oli varustamine. Venelased jälgisid meie varustusliine, nii et see muutus keerulisemaks – oli tõeline puudus joogiveest, vaatamata varustamisele paatide ja droonidega.

Ma maksime ise palju oma varustuse eest – ostsime ise endale generaatoreid, akupanku ja sooje riideid. Nüüd tulevad külmad, asi muutub ainult hullemaks – tõeline olukord vaikitakse maha, nii et keegi ei muuda midagi.

Keegi ei tea eesmärke. Paljud usuvad, et väejuhatus on meid lihtsalt hüljanud. Poisid usuvad, et meie kohalolekul on rohkem poliitiline kui sõjaline tähtsus. Aga me tegime lihtsalt oma tööd ega süvenenud strateegiasse.“