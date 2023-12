USA sõjalaev tulistas alla Jeemeni Houthide poolt kaubalaevade pihta välja lastud droone

Teatati, et USS Carney abistas laevu, millel on sidemeid 14 riigiga, eile pärast seda, kui need võtsid Jeemenist sihikule Iraani toetatud Houthi mässulised, vahendab BBC News.

USA keskväejuhatus teatas, et eile hommikul tuvastas USS Carney laevade vastase ballistilise raketi plahvatuse Bahama lipu all ning brittide omanduses oleva ja opereeritava kaubalaeva Unity Explorer vastu.

USA keskväejuhatus teatas, et rünnakud seadsid ohtu laevade rahvusvahelised meeskonnad ning need kujutavad otsest ohtu rahvusvahelisele kaubandusele ja merenduse julgeolekule.

„Meil on ka kõik põhjused uskuda, et need rünnakud, kuigi toime pandud Houthide poolt Jeemenist, on täielikult kaasa aidatud Iraani poolt,“ teatas USA keskväejuhatus.