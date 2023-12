Iisrael laiendas maaväe sõjategevust kogu Gaza sektorile

„Me võitlesime tugevalt ja põhjalikult Gaza sektori põhjaosas ja me teeme seda nüüd ka Gaza sektori lõunaosas,“ ütles Halevi, vahendab BBC News.

Seda, et Iisraeli väed liiguvad Gaza sektori lõunaossa Khan Yunisi ümbrusse, teatas ka Iisraeli kaitseväe raadio.

„Iisraeli kaitsevägi jätkab oma Hamasi keskuste vastase maaväeoperatsiooni laiendamist kogu Gaza sektoris,“ ütles Iisraeli kaitseväe esindaja, kontradmiral Daniel Hagari Tel Avivis ajakirjanikele, vahendab Guardian. „Väed lähevad terroristidega vastamisi ja tapavad nad.“

Gaza sektori elanikud teatasid eile, et kardavad, et Iisraeli maaväepealetung lõunapiirkondades on kohe algamas. Tankid lõikasid ära tee Khan Yunisi ja Deir Al-Balah’ vahel Gaza sektori keskosas, millega jagati piirkond sisuliselt kolmeks.

Hamas teatas, et nende võitlejatel oli kokkupõrkeid Iisraeli vägedega umbes kahe kilomeetri kaugusel Khan Yunisist, kuhu paljud inimesed põgenesid varem Iisraeli käsul.

Nüüd käskis Iisraeli tsiviilisikutel mõnedes linna osadest minema evakueeruda.

Telekanal Al Jazeera teatas Iisraeli öistest õhurünnakutest, sealhulgas Khan Yunisile.

Iisrael usub, et Hamasi juhtkond baseerub Khan Yunisis. Elanike sõnul heideti lennukitelt alla lendlehti, milles öeldakse, et Khan Yunis on ohtlik lahingutsoon ja kästi elanikel liikuda Egiptuse piirile Rafah’sse või Gaza sektori edelaossa.

Hamasi juhitud Gaza tervishoiuministeerium teatas, et sõja algusest alates on tapetud 15 523 palestiinlast, sealhulgas „viimastel tundidel“ on hukkunud 316 ja saanud viga 664 inimest, kellest 70% on naised ja lapsed.