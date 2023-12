Õpetajate ühenduste võrgustik andis Vabariigi Valitsusele üle õpetajate karjääri- ja palgamudeli projekti

Projekti järgi koosneks karjääri- ja palgamudel neljast astmest ning väärtustaks senisest oluliselt enam tööd klassijuhatajana. Lisaks nähakse mudelis ette 20-protsendilist diferentseerimisfondi, millest koolijuht saaks tasuda täiendavate tööülesannete eest.

Õpetajate ühenduste võrgustiku koordinaator Madis Somelar ütles, et juba 2020. aasta sügisel riigikogu kultuurikomisjoni poolt läbi viidud õpetajate järelkasvu põua põhjuste analüüs näitas, et Eesti õpetajatele seatud ootused on väga kõrged ning seatud tööülesandeid ei ole võimalik töönädala vältel ilma ületunnitööta täita. „Õpetajate ühenduste võrgustiku kaardistused tõid veel kord selgelt välja ületunnitöö põhjused. Näiteks peavad õpetajad varasema 18–20 kontakttunni asemel andma nädalas 21–24 kontakttundi. Lisaks on õpe läinud oluliselt personaalsemaks, mis eeldab õppematerjalide suuremat diferentseerimist,“ rääkis ta.

Somelar lisas, et lisandunud on õppe ja tagasiside digitaliseeritus, kujundav hindamine, kaasava hariduse põhimõtete juurutamine. „Väljatöötatud palgamudel eristaks selgemalt õpetaja põhitöö ning lisaülesanded. Neljast astmest koosnev karjäärimudel lähtuks eelkõige õpetaja kompetentsidest ning reaalsest panusest nii oma koolikogukonda kui ka Eesti Vabariigi haridusellu laiemalt,“ selgitas ta.

Eesti majandus- ja ettevõtlusõpetajate seltsi esimees Elbe Metsatalu ütles, et õpetajate karjääri- ja palgamudeli projekti väljatöötamisel pöörati suurt tähelepanu üldhariduskooli klassijuhatajatöö väärtustamisele, sest ootused klassijuhatajate sisulisele tööle on väga kõrged. „Näiteks oodatakse klassijuhatajalt, et ta toetaks ennastjuhtiva õppija kujunemist ning õppija õpimotivatsiooni ja üldpädevuste arengut, suunaks õppijat õpieesmärkide seadmisele ja eneseanalüüsile, teostaks väärtuskasvatust, viiks läbi arenguvestlusi, nõustaks õppija vanemaid, jälgiks koolikohustuse täitmist, külastaks ja analüüsiks oma klassi ainetunde, nõustaks õppijaid jne,“ rääkis ta.

Metsatalu lisas, et klassijuhatajate kanda on paljud õppekava rikastavad täiendavad tegevused: õppekäigud, ekskursioonid, osalemine aktustel, loovtööde koordineerimine, klassijuhatajatundide läbiviimine, teatri- ja näitusekülastuste organiseerimine jne. „Lisaks kogu administratiivne töö, mis sellesse valdkonda kuulub: andmekaitsest lähtuvad ülesanded, info vahendamine, õpinguraamatu täitmine jne. Eraldi valdkonna moodustavad kaasava haridusega seotud tööülesanded, mis on muutunud õppijate erivajadustest lähtudes väga mahukaks,“ ütles ta.