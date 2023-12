Peaminister Kaja Kallas pälvis Saksamaal maineka Marion Dönhoffi auhinna

Peaminister Kaja Kallas meenutas auhinna kättesaamisel peetud kõnes endise Briti peaminister Chamberlaini heameelt 1938. aasta Münchenis tehtud kokkulepete üle, mis viisid tegelikkuses Tšehhoslovakkia annekteerimiseni Natsi-Saksamaa poolt. „Ajalugu näitab ikka ja jälle, kuidas agressorile järgi andmine ei aita kuidagi muuta teda vähem ohtlikumaks. Otsused, mida teeme täna vastusena Venemaa agressioonile, näitavad, kas käes on meie Chamberlaini tund või suudame lõpuks murda Venemaa agressiooni lõputu ringi. Meil lasub nüüd vastutus otsustada ja teha paremini kui minevikus,“ selgitas Kallas.

Kallase sõnul on Ukrainas tegemist tahtekindluse lahinguga. „Selles võitluses ei tohi vaba maailm peljata oma jõudu. Me ei tohi langeda Venemaa valeinformatsiooni lõksu, mis üritab iga hinna eest sisestada, et Ukraina toetamine on hukule määratud võitlus,“ ütles ta.

Eesti peaminister rõhutas sõnavõtus, et Venemaa loodab jätkuvalt, et suudab vaba maailma ühtsuse Ukraina toetamisel lõhestada ning selles sõjas võita. „Tegelikkuses on aga trumbid vaba maailma käes. Ramsteini koalitsiooni kokku liidetud kaitse-eelarve on 13 korda suurem Venemaa omast. Euroopa Liidu SKT on Venemaa omast seitse korda kõrgem. ELi liikmesriikide kaitsekulud on Venemaast pea kolm korda suuremad. Meie ühine poliitiline, majanduslik ja sõjaline jõud suudab tagada selle, et Ukraina seljatab Venemaa agressiooni,“ lausus Kallas. „Mida tugevam on Ukraina, seda kiiremini saabub Venemaa jaoks murdepunkt,“ lisas ta.

Kallas tõi esile ka selle, et sõja tulemust ei otsustata vaid lahinguväljal. „Sanktsioonid võtavad Venemaa sõjamasinalt vajalikud ressursid. Venemaa külmutatud varade kasutamine Ukraina ülesehitamiseks tõstab märkimisväärselt agressiooni hinda Venemaa jaoks,“ sõnas ta.