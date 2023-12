Venemaa jäi Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni nõukogust välja

Eesti lähinaabritest valiti IMO nõukogusse Rootsi ja Soome. Nõukogu 40 liiget valitakse kolmest kategooriast: A-kategooria 10 liiget on suurimad laevandusriigid, B-kategooria 10 liiget valitakse riikide seast, milles merekaubandusel on suur osatähtsus ning C-kategooria 20 liiget valitakse riikide hulgast, kus merendus on oluline tegevusala nii, et esindatud oleks kõik maailma geograafilised piirkonnad.