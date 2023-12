Tartumaal seadsid kalamehed jääl ohtu enda ja kolme lapse elud

Päästjate saabudes oli eri kohtades jääl kolm kalameest, kellest ühega kaasas kolm last. Päästjad selgitasid ennast ja ka lapsi ohtu seadnud kalameestele, et jää on liiga õhuke ja sellele minevad inimesed riskivad oma eluga. Selle tõestuseks vajus üks pinnaltpääste varustuses päästja läbi kolmesentimeetrise jää vette.