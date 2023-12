22 riiki lubasid kolmekordistada tuumaenergiast elektri tootmist

Allakirjutanute sõnul on kokkulepe kriitiline, et vähendada kasvuhoonegaaside emissioone ning jõuda 2050. aastaks kliimaneutraalsuseni.

„Me ei väida, et [uute tuumareaktorite ehitamine] on kõikehõlmav alternatiiv kõigile teistele energiaallikatele,“ sõnas USA kliimasaadik John Kerry. „Kuid 2050. aastaks ei ole võimalik kliimaneutraalsuseni jõuda ilma tuumaenergiata, nagu ka süsinikdioksiidi kogumise, kasutamise ja ladustamiseta,“ lisa ta.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles, et tuumaenergia, sealhulgas väikeste moodulreaktorite ehitamine, on kliimamuutuste ohjamiseks hädavajalik lahendus. Prantsusmaa on Euroopa suurim tuumaenergia tootja.