IDF: Iisrael on pärast relvarahu lõppemist rünnanud enam kui 400 sihtmärki

Reedel teatas Iisraeli kaitsevägi, et on vastuseks relvarahu rikkumisele Hamasi poolt taasalustanud sõjategevuse Gazas. Laupäeva hommikuks olid Iisraeli mere-, õhu- ja jalaväed läbi viinud enam kui 400 rünnakut valdavalt sektori põhjaosas, kuid ka lõunas asuvas Khan Younise linnas. Eelduste kohaselt varjuvad seal mitmed Hamasi liidrid, kuid piirkonda on pagenud ka sajad tuhanded tsiviilisikud.