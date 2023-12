Iisraeli ja Hamasi vahelise lepingu tingimuste kohaselt on enamik vabastatutest naised, lapsed ja välismaalastest töötajad. Reedese seisuga vabastati ainult üks täiskasvanud Iisraeli mees, kellel oli ka Venemaa kodakondsus.

Arvatakse, et pantvangid on erinevates kohtades ja erinevate rühmade käes. Vabastatud pantvangide lugude põhjal selgub, et kõiki ei koheldud ühtemoodi.