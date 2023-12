„Tavaliselt on sellised pildid kas ürituse lõpus või ürituste keskel, aga minu arust lääneriigid on võtnud juba väga ühese seisukoha, et nende kahe riigi juhid peaks üldse olema hoopis teistel piltidel, mitte ühispiltidel,“ viitas Ratas agressorriikidele.

Ratas sõnas, et see ei ole kindlasti mitte normaalsus ega saagi seda olema, vaid tegemist on väga halva looga. Ometi ühispilti tagasi ei keera. „See näeb halb välja. Ja mitte ainult ei näe halb välja, sest öeldakse, et pilt räägib rohkem kui tuhat sõna, ning sel pildil on ju ka sisu.“