Vene mobiliseeritute naiste Telegrami kanal kuulutati võltsinguks

Väljaanne Agentstvo märkis, et sellised märked said kanali Krimmi, Saratovi, Jaroslavli, Doni-äärse Rostovi, Kaliningradi, Novosibirski ja Omski vestluskeskkonnad.

Kõigil juhtudel ilmus märge „Hoiatus: paljud kasutajad teatavad, et see konto esineb kuulsa isiku või organisatsioonina“.

Agentstvo märgib, et Solovjovi kanal jagas juba 16. novembril kanali „Volfram“ teadet, milles „Put domoi“ oli sõjavastaste informatsiooniressursside nimekirjas. Need osalevad väidetavalt õõnestustöös ning on loodud välismaa eriteenistuste poolt, eesmärgiga jälgida ja avaldada „mobiliseeritute ja sõjalise erioperatsiooni käiguga seotud negatiivseid sündmusi“.

Agentstvo teatas veel, et poliitik Aleksei Navalnõi ja tema kaastöötajate vastaste rünnakute poolest tuntud jurist Ilja Remeslo teatas oma Telegrami kanalis, et märge mobiliseeritute naiste kanalisse ilmus tema kaebuse peale, sest naiste kanal olevat varastanud Venemaale naasjaid aitava projekti Put Domoi nime. Remeslo sõnul on kodumaale naasjate kanal „õige“, mobiliseeritute naiste kanal aga „navalnistide projekt“. Remeslo väitis muu hulgas, et „koduperenaistel“ ei jätkuks aega ega kompetentsi „kanalite loomiseks, nende modereerimiseks, tekstide ja juriidiliste dokumentide kirjutamiseks, hagide esitamiseks kohtutele, kohtus käimiseks ning tegevuse koordineerimiseks regioonides“. Seetõttu tegelevad kanaliga „Put domoi“ Remeslo väitel „spetsiaalselt väljaõpetatud inimesed“.