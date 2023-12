Orbán: EL peaks Ukrainaga kõigepealt sõlmima strateegilise partnerluse kokkuleppe

„Kui me ei tea [millised tagajärjed sellel oleksid], ei peaks me läbirääkimisi alustama... Seega esindan ma seisukohta, et EL peaks kõigepealt allkirjastama Ukrainaga strateegilise partnerluse kokkuleppe,“ ütles Orbán intervjuus Ungari raadiole. „See [kokkulepe] võiks kesta 5-10 aastat, toome neid lähemale, sest lõhe on praegu liiga lai. Anname endale aega koostööd teha ja kui me näeme, et me suudame koostööd teha, tõstatame liikmesuse küsimuse.“