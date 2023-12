Tallinn tõstab uuest aastast munitsipaal- ja sotsiaalkorterite üürihindu

„Viimastel aastatel on hüppeliselt kasvanud kõik majade haldamise ja majandamisega seotud kulud, sh nii materjalide hinnad kui ka ning haldus-, hooldus ja remondikulud. Ka keskmine töötasu ja töötasu alammäär on kümne aastaga tõusnud enam kui kaks korda,“ rääkis abilinnapea Tiit Terik.

Tallinna munitsipaal- ja sotsiaalelamutes saavad soodsat elamispinda üürida eelkõige toimetulekuraskustes inimesed. Tallinnas on 24 munitsipaalmaja ja üksikkorterid igas linnaosas, kokku on linnal 1833 munitsipaalkorterit. Sotsiaalmaju on linnal 17. Sotsiaalkorteri puhul on tegemist ajutise elamispinnaga, kus elavat inimest või peret toetatakse ka sotsiaalteenuste ja/või -toetustega.