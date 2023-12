Navalnõi teatas, et tema vastu algatati uus kriminaalasi vandalismi paragrahvi järgi

Navalnõi Telegrami kanalis teatatakse, et ta sai kirja Venemaa uurimiskomitee peauurimisvalitsuselt, milles öeldakse, et tema vastu on algatatud uus kriminaaljuurdlus „kuriteo tunnuste alusel, mida näeb ette Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi paragrahvi 214 lõige 2“. Uuritakse kaht episoodi, vahendab Meduza.