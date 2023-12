„PÄEVAKORD“ | Suure osa juhte võiks enne talve uuesti korraks autokooli saata

Kuigi „Päevakorras“ keskendutakse rohkem poliitikale, ei saa me selles saates kuidagi ümber talvest, lumest, libedusest ja korralikult puhastamata teedest, sest need on lihtsalt kõigi meeltes. Saateosalistes tekitas erimeelsusi see, kui kiiresti on meil mõtet oodata, et teed ja tänavad oleksid tuisulumest puhtaks lükatud. Küll aga oldi ühel meelel, et juhid ise peaksid oma sõidustiili ilmaoludega rohkem kohandama ja lumes sõitma õppima.